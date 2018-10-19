الشباب ضد الهلال.. تعرّف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الشباب ضد الهلال، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنعت الإصابة مشاركة ناصر الشمراني في تدريبات الفريق الشبابي إلا مرة واحدة أمس الخميس، إلا أن الشمراني قد يبدأ اللقاء ضد الهلال حامل اللقب من على دكة البدلاء.

كما يواجه الهلال أزمة إصابات وضيق وقت قبل مباراته ضد الشباب، سيسعى خلالها حامل اللقب للحفاظ على علامة النجاح الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولن تكتمل صفوف الهلال بعد عودة لاعبيه من أداء الواجب الدولي إلا قبل يوم واحد فقط من مواجهة الشباب، الذي حقق انتصارين متتاليين في بداية الموسم قبل أن يتعادل في مبارياته الثلاث التالية ليحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ويحتل فريق الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وتقام مباراة الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي على ملعب “فيصل بن فهد”، وذلك يوم السبت في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة الشباب ضد الهلال عبر قنوات “ksa sports” الرياضية السعودية.