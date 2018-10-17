مباراة الهلال والشباب..أزمة إصابات تضرب الزعيم

يواجه الهلال أزمة إصابات وضيق وقت الاستعداد قبل مباراة مهمة ضد الشباب يوم السبت باستاد الملز في الرياض، سيسعى خلالها حامل اللقب للحفاظ على علامة النجاح الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ولن تكتمل صفوف الهلال بعد عودة لاعبيه من أداء الواجب الدولي إلا قبل يوم واحد فقط من مواجهة الشباب، الذي حقق انتصارين متتاليين في بداية الموسم قبل أن يتعادل في مبارياته الثلاث التالية ليحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ومن المرجح -أيضًا- أن يدخل الهلال، الذي يملك 12 نقطة من مبارياته الأربع حتى الآن، اللقاء دون عدد من لاعبيه البارزين بعد أن ضربتهم الإصابات خلال فترة التوقف الدولي.

وأُصيب عمر خربين مهاجم سوريا بكدمة خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد البحرين الأسبوع الماضي لتصبح مشاركته أمام الشباب محل شك، بينما أُصيب لاعب الوسط سلمان الفرج بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع السعودية ضد البرازيل وديًّا.

ولا يزال المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز ومختار فلاتة ونواف العابد غائبين بسبب الإصابة.

وبدأ الشباب الموسم بصورة واعدة لكن التعادل في 3 مباريات متتالية أعاد جماهيره لأرض الواقع مرة أخرى.

وقال ماريوس شوموديكا مدرب الشباب في مقابلة إذاعية هذا الأسبوع “نحتاج للصبر، لا أملك عصًا سحرية لكي أنقل الفريق من النتائج السلبية في الموسم الماضي وأجعله بطلًا للدوري، هذا مستحيل”.

“أحترم لاعبي فريقي جدًا وتجمعني بهم علاقة طيبة. يلعبون من قلوبهم لأجلي ولأجل النادي. جئت لكي أنجح هنا وأستمر لفترة طويلة، والآن نحن نملك نفس رصيد الوحدة الذي أنفق أكثر منا بـ 9 مرات في سوق الانتقالات”.

وأضاف المدرب الروماني متحدثًا عن مواجهة الهلال “نأمل أن نحقق نتيجة جيدة، إنها مواجهة مهمة جدًّا بالنسبة لنا”.

ويتصدر النصر، غريم الهلال التقليدي، الترتيب برصيد 15 نقطة بعد فوزه بمبارياته الخمس الأولى في بداية حالمة لمدربه دانييل كارينيو، ويلتقي بعد غد الجمعة مع الباطن الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب أُحد في الجولة السابقة.

ويتطلع الاتحاد إلى بداية جديدة بقيادة مدربه الكرواتي سلافن بيليتش، ويواجه أٌحد بعد غد الجمعة في جدة على أمل مغادرة قاع الترتيب على حساب فريق يتقاسم معه المركز الأخير.

وحصد الاتحاد، الذي أقال الشهر الماضي مدربه الأرجنتيني رامون دياز، نقطة واحدة من مبارياته الخمس الأولى ليتذيل الترتيب قبل أن يقوده بيليتش للمرّة الأولى منذ تعيينه في نهاية سبتمبر/ أيلول.

ويتناقض موقف الاتحاد مع الأهلي جاره في المدينة المطلة على البحر الأحمر والذي يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة قبل أن يسافر إلى أقصى الشرق لمواجهة الاتفاق في الدمام يوم السبت.

وأصبح الفيحاء، مفاجأة الموسم الماضي، ثالث ناد يقيل مدربه بعد مرور 5 جولات فقط، إذ انفصل عن الأرجنتيني غوستافو كوستاس وعين بدلًا منه الصربي سلافوليوب موسلين بعد بداية سيئة للموسم تركته في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

ويحل الفيحاء ضيفًا على الوحدة صاحب الانفاق الضخم غدًا الخميس.