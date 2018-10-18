رئيس نادي الاتحاد السعودي يستنجد بالجماهير للخروج من مأزق المركز الأخير بالدوري السعودي (صور)

ناشد نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد السعودي جماهير ناديه بالحضور الكثيف مساء الجمعة لمؤازرة لاعبي فريقه في مواجهتهم أمام نادي أحد.

ويلتقي الاتحاد غداً الجمعة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد المقيرن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”: ‏”جمهور نادي الوطن العزيز.. عشاق العميد، ‏غداً.. ناديكم الاتحاد يخوض مواجهة مهمة بمدرب جديد ومعنويات عالية وبشعار الفوز ولا غير، لأنكم روح الاتحاد وقوته، سنعمل معاً على إعادته إلى جادة الانتصارات كما هي عادته سنلتقي غداً في الجوهرة”.

جمهور نادي الوطن العزيز .. عشاق العميد

غداً .. ناديكم #الاتحاد يخوض مواجهة مهمة بمدرب جديد ومعنويات عالية وبشعار الفوز ولاغير.

لأنكم روح االاتحاد وقوته، سنعمل معاً على إعادته إلى جادة الانتصارات كما هي عادته سنلتقي غداً في الجوهرة ???????? pic.twitter.com/flGfZj27Th — نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

يذكر أن الاتحاد يتذيل جدول ترتيب المسابقة، في سابقة تاريخية للنادي برصيد نقطة واحدة بعد مرور خمس جولات من تعادل وأربع هزائم.