كيف حفّز نواف المقيرن لاعبي نادي الاتحاد السعودي قبل مباراة أحد؟

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جماهير الاتحاد اشترت نحو 27 ألف تذكرة للمباراة التي من المتوقع أن يحضرها جمهور غفير كونها المباراة الأولى للمدرب بيليتش.