كيف حفّز نواف المقيرن لاعبي نادي الاتحاد السعودي قبل مباراة أحد؟

وعد نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد لاعبي الفريق بمكافآت مغرية لهم حال تغلبهم على أحد في الجولة السادسة من الدوري السعودي.
ويتذيل فريق الاتحاد جدول ترتيب المسابقة بعد مرور خمس جولات في سابقة تاريخية للنادي حيث خسر العميد في أربع مباريات وتعادل في واحدة.
وقرر المقيرن صرف 30 ألف ريال لكل لاعب حال الفوز على أحد واستعادة نغمة الانتصارات من جديد في المباراة التي ستقام مساء الجمعة.
من جهة أخرى، اشترت جماهير الاتحاد حتى الآن نحو 27 ألف تذكرة للمباراة التي من المتوقع أن يحضرها جمهور غفير كونها المباراة الأولى للمدرب بيليتش.