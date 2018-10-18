تعديل موعد كلاسيكو “الهلال والاتحاد” بالدوري السعودي بسبب كأس زايد للأندية الأبطال

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل مواعيد عدد من المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب التعارض مع مباريات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وقررت لجنة المسابقات تقديم مباراة الهلال ضد الاتحاد لمدة يومين، لتكون بتاريخ 25 أكتوبر بدلًا من موعدها السابق 27 أكتوبر.

وتم تأجيل مباراة الهلال ضد أحد إلى 12 ديسمبر بدلًا من موعدها السابق 30 نوفمبر، في حين جاءت مباراة الهلال والحزم كثالث المباريات المعدل موعدها للفريق الأزرق، حيث ستلعب في 15 ديسمبر بدلًا من 13 ديسمبر.

وتم تأجيل موعد مباراة النصر والفيحاء إلى يوم الجمعة 26 أكتوبر، ومواجهة النصر والوحدة إلى يوم الأحد 2 ديسمبر بدلًا من يوم 1 من ذات الشهر، بالإضافة إلى تأجيل مباراة النصر أمام الشباب يومًا واحدًا، وهي المقرر أن تقام يوم السبت 24 نوفمبر إلى الأحد 25 من ذات الشهر.

وقدمت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي والفتح والتي كان مقررًا أن تقام يوم الجمعة 26 أكتوبر إلى اليوم الذي يسبقه، في حين قررت اللجنة تقديم موعد مواجهة الرائد والأهلي إلى يوم السبت 8 ديسمبر.