ريفاس: قد أغادر نادي الهلال في الشتوية (فيديو)

قال جيملين ريفاس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إن الهدف الذي أحرزه أمام الاتحاد في السوبر السعودي غيّر قناعات المدرب جورجي خيسوس تجاهه وساهم في بقائه مع الهلال هذا الموسم.

وحقق الهلال السوبر السعودي بالفوز على الاتحاد بهدفين لهدف.

وأشار ريفاس لبرنامج “في المرمى” إلى أن الهلال فيه تنافس كبير بين اللاعبين على ضمان مقعد في التشكيلة الأساسية”.

وتابع :”لن أعترض على وجودي في دكة البدلاء .. لأن زميلي غوميز هو من يلعب أساسيًا .. نحن نحترم غوميز لأنه نجم كبير، ويملك إمكانيات عالية ويستحق أن يكون أساسيًا”.

“أفكر بالمغادرة من الهلال في الفترة الشتوية .. سأنتظر وأرى خلال الشهرين القادمين إذا حصلت على فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي .. أو سأرحل إذا تلقيت عرض من فريق يضمن لي المشاركة بشكل أساسي أكبر من الهلال سأنتقل إليه”.

وعن تجربته مع الاتحاد، قال ريفاس “مع كامل احترامي وتقديري لفريق الاتحاد إلا أن الهلال هو أعظم فريق في آسيا”.

“بالفعل سجلت أهدافًا أكثر مع الاتحاد، ولكن في النهاية لم أحقق أي بطولة .. في الهلال سجلت أهدافًا أقل وحققت بطولات أكثر”.

وأتم ريفاس :”الهلال مختلف كثيرًا عن الاتحاد .. الهلال يمتلك كل مقومات النجاح على صعيد العمل الفني والإداري .. المشاكل في الهلال أقل والأجواء تساعد اللاعب على تقديم الأفضل”.