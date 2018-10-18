الوحدة والحزم يحققان فوزين صعبين على الفيحاء والقادسية في الدوري السعودي (فيديو)

حقق الحزم فوزًا صعبًا بنتيجة 2/1 على منافسه القادسية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان التقدم للحزم عبر لاعبه محمد الصيعري بعد هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة، وعاد محمد الصيعري وسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، بضربة رأس، مستغلًا كرة ثابتة لعبها كارلوس فيراود، في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

وقلص البرازيلي بيسمارك فيريرا النتيجة للقادسية في الدقيقة 52، بمساعدة إلتون جوزيه.

ورفع الفوز رصيد الحزم إلى 8 نقاط في المركز السابع، مؤقتًا، في حين تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر (مؤقتًا).

ولحساب الجولة ذاتها، تغلب الوحدة 2/1 على الفيحاء.

افتتح الفنزويلي رومولو أوتيرو التسجيل للوحدة في الدقيقة 58، في حين تعادل الفيحاء عبر عبدالرحمن اليامي بهدف رائع في الدقيقة 77.

وتقدم أوتيرو مجددًا للوحدة في الدقيقة 86.

رفع الفوز رصيد الوحدة إلى 12 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الفيحاء إلى 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

الهدف الأول لنادي ⁧#الحزم⁩ سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 8

الحزم 1 : 0 القادسية

⁧#الحزم_القادسية⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/2hhT5w7cS2 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الثاني لنادي ⁧#الحزم⁩ سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 46

الحزم 2 : 0 القادسية

⁧#الحزم_القادسية⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/nHOyOxNmc1 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الأول لنادي ⁧#القادسية⁩ سجله اللاعب بيسمارك في الدقيقة 52

الحزم 2 : 1 القادسية

⁧#الحزم_القادسية⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/jg9MzZwSr3 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب أوتيرو في الدقيقة 58

الوحدة 1 : 0 الفيحاء#الوحدة_الفيحاء #دوري_بلس pic.twitter.com/Ibj9cXqOKZ — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨