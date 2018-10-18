هل ينضم المدافع الكرواتي دوماغوف فيدا إلى نادي الاتحاد السعودي؟

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد السعودي، يريد التعاقد مع المدافع الدولي الكرواتي دوماغوف فيدا، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة “milatgazetesi” التركية، فإن المدرب الكرواتي سلافين بيلتش، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، طلب من إدارة النادي التعاقد مع مواطنه فيدا في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد ستقدم عرضًا مغريًا لنادي بشكتاش الذي يلعب له، للحصول على خدمات المدافع الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشكتاش رفض بيع فيدا، إلى نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو.

وانضم فيدا إلى بشكتاش العام 2018 قادمًا من دينامو كييف الأوكراني، ويمتد عقده مع الفريق التركي حتى العام 2022.

يشار إلى أن فيدا، البالغ من العمر 29 عامًا، كان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018، إذ شارك في 6 مباريات مع وصيف المونديال، علمًا أنه يملك 69 مباراة مع منتخب كرواتيا، منذ أن لعب له لأول مرة العام 2010.

يشار إلى أن الاتحاد يقبع في ذيل ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة وحيدة فقط من 5 مباريات.