الاتحاد الآسيوي يُسلّط الضوء على فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي الشاب

ألقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، الضوء على خمسة نجوم، واصفًا إياهم بالنجوم الواعدة، وناصحًا الجماهير بمتابعتهم في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، والتي تنطلق منافساتها، مساء يوم غدٍ الخميس.

وأشاد موقع الاتحاد الآسيوي بالمهاجم السعودي الشاب فراس البريكان لاعب النصر، حيث تحدث عما قدمه اللاعب في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 16 عامًا 2016.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريدات على صفحته بموقع تويتر، عن تقرير الموقع الآسيوي الذي استشهد باللاعب عندما تمكن من تسجيل هدفين في دقيقتين، في المباراة التي جمعت الأخضر وقتها بمنتخب الهند والتي انتهت بنتيجة 3-3، واختير البريكان حينها أفضل لاعب في المباراة.

كما تحدث عن تألق اللاعب في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2018، حيث سجل البريكان “هاتريك” في شباك منتخب الهند، كما أحرز هدفًا أمام منتخب تركمانستان ليصبح هدّاف المنتخب الوطني في التصفيات.

وتوقع الاتحاد الآسيوي أن يظهر اللاعب بشكل مميز، وأن يكون أحد نجوم الجيل الجديد للمنتخب السعودي.

وضمت القائمة، إلى جانب فراس البريكان، 4 لاعبين آخرين هم اللاعب الكوري الجنوبي تشو يونغ ووك، والياباني وتاكيفوسا كوبو، والأسترالي سيباستيان باسكالي، والصيني تاو تشيانغ لونغ.