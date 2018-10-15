موعد مباراة السعودية والعراق اليوم في سوبر كلاسيكو والقنوات الناقلة

يواجه منتخب السعودية نظيره العراقي، مساء اليوم الاثنين، بملعب “جامعة الملك سعود” بالعاصمة السعودية “الرياض”، ضمن منافسات بطولة “سوبر كلاسيكو” الودية التي تقام بمشاركة البرازيل والأرجنتين.

وكان منتخب السعودية خسر أمام البرازيل بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، بينما خسر منتخب العراق أمام الأرجنتين برباعية نظيفة.

ويستعد منتخب العراق للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل، حيث أوقعت قرعة البطولة منتخب “أسود الرافدين” بالمجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران واليمن وفيتنام.

كما يستعد منتخب السعودية للمشاركة في البطولة ذاتها، حيث أوقعته القرعة بالمجموعة الخامسة مع قطر وكوريا الشمالية ولبنان.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الـ 71 وفقًا للتصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بينما يحتل العراق المركز الـ 89.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر KSA SPORTS 1 الرياضية السعودية الأولى، وبتعليق مميز للمعلق فهد العتيبي، كما تنقلها قناة أبوظبي الرياضية 1، وقناة دبي الرياضية الأولى، وقناة العراق الرياضية، وقناة Dawri Plus 1HD.