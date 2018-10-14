الإصابة تبعد سلمان الفرج عن مباراة السعودية والعراق

أفادت تقارير صحفية سعودية الأحد، أن لاعب الوسط سلمان الفرج، سيغيب عن مباراة السعودية والعراق غدًا الإثنين، في البطولة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو).

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها سلمان الفرج، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، ما يعني غيابه عن مباراة السعودية والعراق في بطولة سوبر كلاسيكو.

وكان سلمان الفرج، البالغ من العمر 29 عامًا، قد تعرض للإصابة، في مباراة السعودية والبرازيل، الجمعة، التي فاز فيها رفاق نيمار 2/0.

يشار إلى أن السعودية تستضيف البطولة الرباعية الدولية التي تضم منتخبات السعودية البرازيل والأرجنتين والعراق.

وفاز منتخب الأرجنتين 4/0 على العراق، في حين خسر الأخضر السعودي 0/2 أمام البرازيل، وتستكمل مباريات البطولة غدًا الأحد، إذ تلعب السعودية مع العراق، على أن يلعب المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء.