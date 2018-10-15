حقيقة بيع مانشستر يونايتد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كشفت مصادر “سكاي نيوز” عن عدم وجود نية لبيع نادي مانشستر يونايتد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على خلفية تقارير صحفية راجت خلال الساعات الماضية بشأن الاتفاق على بيع النادي للعائلة الحاكمة في السعودية.

وكانت تقارير قد انتشرت وتناولتها صحف عريقة مثل “صن” قد تحدثت عن أن ولي العهد السعودي يستهدف الاستثمار في النادي الإنجليزي العريق أو شراءه.

وقالت تلك التقارير إن العائلة الحاكمة في السعودية تنوي دفع ما يقارب 4 مليارات جنيه إسترليني لشراء النادي الإنجليزي، وأنها تود القيام بعمل مماثل في النادي أسوة بما فعله منصور بن زايد مع مانشستر سيتي.

وقالت تلك التقارير أنه سيكون هناك اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب نادي مانشستريونايتد حول شراء النادي وذلك في غضون أيام قليلة.