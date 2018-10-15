فهد المولد يكشف عن موعد عودته لتدريبات نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

أزاح فهد المولد، نجم نادي الاتحاد السعودي، الستار عن موعد عودته لتدريبات فريقه، موجّهًا الاعتذار لجماهير “العميد” على الفترة السيّئة التي يمر بها الفريق.

وتعرَّض المولد لإصابة قويّة في العضلة الضامّة في مباراة الفريق ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: “إصابتي عبارة عن تمزّق من الدرجة الثانية، ويتبقى لي أسبوعان في العلاج وأشارك مع زملائي والإصابة واردة في كرة القدم، وإن شاء الله أعود لمساعدة فريقي”.

وعن مدرب الفريق الجديد سلافين بيليتش، أشار: “الأجواء جيدة وهو مدرب عالمي وروحه جيدة مع اللاعبين وبالتأكيد لن أقيّمه”.

فهد المولد: تمنيت أن ألعب مع المنتخب ضد البرازيل والاعتذار هو رسالتي

للجماهير الاتحادية.. لقاء مع نجم الاتحاد#صدى_الملاعب

pic.twitter.com/zZkNhFuAQ4 — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 14, 2018

وعن نتائج الفريق السيّئة الفترة الماضية، قال: “أشعر بالحزن بالطبع، الاتحاد لم يمرّ بهذه الفترة منذ 20 عامًا، وبإذن الله مع المدرب الجديد نتخطى هذه المرحلة ونعود أقوى.. وأعتذر كثيرًا للجمهور، أعلم أنهم غاضبون ولكننا سنحاول إسعادهم ونحن أيضًا غير راضين عن أنفسنا كلاعبين، الانتقاد مهم ولكن نسعى جاهدين لإسعادكم”.

كما أعرب المولد عن حزنه لغيابه عن صفوف المنتخب السعودي، خصوصًا في مباريات “سوبر كلاسيكو”، مشددًا: “كنت أتمنى المشاركة في مباراة السعودية والبرازيل ولكن قدَّر الله وما شاء فعل”.

يذكر أن الاتحاد يقبع في المركز الأخير بجدول الدوري السعودي وفي رصيده نقطة واحدة من 5 جولات.