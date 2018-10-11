هل يعيد كينو بريق نادي الاتحاد السعودي في يناير؟

تترقب جماهير نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس كينو نجم فريق بيراميدز، الذي يلعب في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن كينو سينضم للاتحاد في الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن أعلن آل الشيخ انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر، وبدأه في إجراءات بيع نادي بيراميدز.

ويعاني نادي الاتحاد من أزمة واضحة في النتائج هذا الموسم، قبل بداية تجربته مع المدير الفني الجديد الكرواتي سلافين بيليتش، ليبقى السؤال هل يعيد كينو بريق العميد؟ وهو ما تحاول شبكة “إرم نيوز” الإجابة عنه في التقرير التالي:

صفقة سوبر

اتفق خبراء ومحللو الدوري المصري أن ماركوس كينو صفقة سوبر، وهو اللاعب صاحب البصمة الأكثر تأثيرًا في أداء بيراميدز هذا الموسم.

وقدّم كينو مستويات رائعة في الدوري المصري، وأظهر قدرة رائعة في تحريك اللعب وتدوير الكرة بجانب الاستفادة من مهاراته الفردية وأدائه الجماعي مع زملائه.

وأكد حازم إمام، عضو الاتحاد المصري ونجم الزمالك الأسبق، في تصريحات تلفزيونية عن كينو أنه لاعب موهوب ومرعب للمدافعين، موضحًا أن كينو سيفيد الاتحاد السعودي.

وأوضح أن كينو سيكون من أهم الصفقات في الدوري السعودي؛ لأنه يملك الموهبة العالية والقدرة على اللعب الجمالي وأيضًا الفاعلية على المرمى.

خسارة للدوري المصري

ويرى عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق طنطا، أن رحيل كينو يعد خسارة كبيرة للدوري المصري في المرحلة القادمة.

وأكد عبدالناصر في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أنه واجه كينو في مباراة بيراميدز الماضية في كأس مصر، واستمتع بأدائه المهاري وسرعاته وتميزه في التمرير والتسليم والتسلم والتسديد فهو لاعب كرة من طراز رائع.

قدرات رائعة

وأشاد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك الأسبق بوجود قدرات رائعة للاعب كينو، موضحًا أن هذا اللاعب من أفضل الصفقات التي أبرمتها أندية الدوري المصري هذا الموسم.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن كينو لاعب ممتع ومبهر فنيًا، ويجيد تسجيل الأهداف والأداء الاستعراضي والفاعلية على المرمى.

هداف مميز

وسجل كينو 5 أهداف في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، كما أنه سجل هدفين في كأس مصر.

ويجيد كينو استغلال مهاراته من أجل مساعدة فريقه، واللعب بشكل مميز على المدافعين وأخطائهم.