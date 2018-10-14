رسميًا.. شاموسكا بيريكليس مدربًا للفيصلي السعودي (صورة)

أعلنت إدارة نادي الفيصلي السعودي، الأحد، رسميًا، التعاقد مع المدرب البرازيلي شاموسكا بيريكليس، لقيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال الفيصلي في بيان رسمي، نشره على حسابه في موقع “تويتر”: بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وقَّعت إدارة النادي برئاسة فهد المدلج مع المدرب البرازيلي شاموسكا بيريكليس، عقدًا يمتد إلى نهاية الموسم الحالي”.

وأضاف الفيصلي:”قدّم رئيس مجلس الإدارة جزيل الشكر والتقدير إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة والتي تحظى بدعم جميع الأندية السعودية”.

وكانت إدارة الفيصلي قد أقالت المدرب الروماني ميرشيا ريدنك بسبب تراجع نتائج الفريق.

وقالت إدارة النادي في بيان لها قبل أيام، إنها اجتمعت مع المدرب لمناقشته في بعض الأخطاء الفنية، لكن المدرب لم يستمع لها لتقرر إقالته.

وتعد تلك الإقالة الثانية في الدوري السعودي بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد.