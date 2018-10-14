هل تبعد الإصابة سلطان الغنام عن مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي؟

كشف نادي النصر السعودي عن مدى قوة إصابة لاعبه سلطان الغنام بعد إجرائه العديد من الفحوصات الطبية، يوم السبت.

وأشار النادي إلى أن الفحوصات التي أجراها مدافع الفريق، أثبتت تعرّضه لكدمة بسيطة في العضلة الأمامية للفخذ ولن تعيقه عن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وكان الغنام تعرَّض للإصابة خلال المواجهة الوديّة للفريق النصراوي أمام الفيصلي والتي أقيمت، أمس السبت، على ملعب استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر وانتهى اللقاء بفوز النصر بهدفين دون رد.

ويستعد النصر خلال فترة التوقف لخوض مباراة الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام نادي الباطن يوم الجمعة المقبل الـ 19 من أكتوبر، إذ يتصدَّر النصر ترتيب الدوري بـ15 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي، صاحب المركز الثاني.