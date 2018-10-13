هل تحدث صفقة تبادلية بين ناديي الهلال والنصر لضم الجبرين مقابل نواف العابد؟

نفى عبدالله زنان، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين ناديي الهلال والنصر في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت بعض التقارير عن أن هناك صفقة تبادلية بين الناديين، تقضي بانتقال نواف العابد إلى النصر مقابل ضم عبدالعزيز الجبرين إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الجبرين ردًا على إحدى التغريدات التي ذكرت هذا الأمر، “أنباء غير صحيحة ومصادر كاذبة.. رسالتي لكم رسالة ود غير رسمية أرجو عدم تكرار ذلك تقبلوا تحياتي”.

مساء الخير ..

أنباء غير صحيحة ومصادر كاذبة ..

رسالتي لكم رسالة ود غير رسمية

أرجو عدم تكرار ذلك

تقبلوا تحياتي ،، — عبدالله بن زنان (@bnznan) October 13, 2018

ويقترب الهلال السعودي، من استعادة خدمات لاعبه نواف العابد، خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضه لإصابة في عضلات أسفل البطن.

وحدد الجهاز الطبي للهلال، فترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، من أجل عودة العابد، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ودخل العابد، المرحلة الثالثة من البرنامج التأهيلي، الذي حدده الجهاز الطبي للهلال، للتعافي من إصابته.

بينما يقدم عبدالعزيز الجبرين مستوى أكثر من رائع في الفترة الأخيرة مع نادي النصر، كما يتألق في مباراة النصر والجزيرة الإماراتي المُقامة حاليًّا في البطولة العربية لكرة القدم.

وكان عبدالعزيز الجبرين قد انضم إلى صفوف النصر في عام 2014 قادمًا من نادي الرائد.

ولم يشارك عبدالعزيز الجبرين مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.