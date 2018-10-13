بافيتيمبي غوميز يعلن جاهزيته للمشاركة مع نادي الهلال السعودي

أعلن مهاجم نادي الهلال السعودي، الفرنسي بافيتيمبي غوميز جاهزيته للعودة إلى المشاركة مع الفريق مع منافسات الموسم الحالي.

ونشر اللاعب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة له، خلال إجرائه للتدريبات قائلًا: “مستعد للزئير”.

غوميز :

" جاهز لـ الزئير ????????" pic.twitter.com/pfEFDb6ene — اخبار الهلال (@hilalstuff) October 13, 2018

ويذكر أن الهلال فقد اللاعب قبل مباراة السوبر السعودي المصري ضد نادي الزمالك، بسبب تعرضه لإصابة أثناء التدريبات قبل بدء المباراة.

اللاعب قد شارك مع الهلال منذ بداية الدوري السعودي، إذ سجل أربعة أهداف حتى الآن محتلًا صدارة الهدافين مع النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر.