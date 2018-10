بافيتيمبي غوميز: هل أبدو غير سعيد أو مجبر على اللعب لنادي الهلال السعودي؟ (صورة)

رد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي على التصريحات التي تم تداولها نقلاً عن الصحف التركية بشأن رحيله محبراً للعب في صفوف الزعيم.

وقال اللاعب على صفحته بتويتر بعد نشر صورة له وهو يحتفل بأحد الأهداف: “هل أبدو غير سعيد أو مجبر على الانتقال .. تحد جديد .. نراكم قريبا يا هلاليين “.

Do i look like someone unhappy or that be « forced » ? New challenge : See u soon hilalis ???????????? pic.twitter.com/FhEugvBMfi

