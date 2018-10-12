مباراة السعودية والبرازيل.. لقطة مهارية رائعة بين سلمان الفرج وسالم الدوسري (فيديو)

شهدت مباراة السعودية والبرازيل لقطة مهارية بين سلمان الفرج وسالم الدوسري، خلال أحداث الشوط الأول.

فقد تبادل اللاعبان الكرة بالكعب مرتين، وسط صيحات من الجماهير السعودية.

متعة سلمان الفرج و سالم الدوسري ????????????????#السعودية_البرازيل pic.twitter.com/zdHuKHNIc1 — عبدالرحمن (@h_fc37) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وخسر المنتخب السعودي 2-صفر أمام البرازيل وديًا، اليوم الجمعة، بعد أداء قوي ضمن بطولة رباعية ودية لكرة القدم (سوبر كلاسيكو)، تستضيفها البلاد بمشاركة العراق والأرجنتين.

ووضع جابرييل غيسوس الضيوف في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من القائد نيمار ضربت دفاع أصحاب الأرض ليسدد في شباك محمد العويس من مدى قريب.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حوّل أليكس ساندرو تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نيمار إلى الشباك بضربة رأس.