المنتخب السعودي بعشرة لاعبين يخسر بهدفين نظيفين أمام البرازيل في “سوبر كلاسيكو” (فيديو)

خسر المنتخب السعودي 2-صفر أمام البرازيل وديًا اليوم الجمعة بعد أداء قوي ضمن بطولة رباعية ودية لكرة القدم (سوبر كلاسيكو) تستضيفها البلاد بمشاركة العراق والأرجنتين.

ووضع جابرييل غيسوس الضيوف في المقدمة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما تلقّى تمريرة بينية رائعة من القائد نيمار ضربت دفاع أصحاب الأرض ليسدد في شباك محمد العويس من مدى قريب.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع حوّل أليكس ساندرو تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها نيمار إلى الشباك بضربة رأس.

بهدف أليكس ساندرو الحكم يعلن نهاية المباراة بتفوق البرازيل بهدفين نظيفين على المنتخب السعودي#سوبركلاسيكو#أبوظبي_الرياضية 1#السعودية_البرازيل pic.twitter.com/ijlM63Gj9D — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

ولعبت السعودية بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85 بعد طرد العويس ببطاقة حمراء مباشرة إثر لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، وذلك بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وحرم العويس البرازيل من هدف مبكر عندما تصدى لمحاولة نيمار في الدقيقة 12 من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفًا لجيسوس بعد 24 دقيقة من البداية بداعي التسلل قبل أن يتألق العويس بعدها بدقيقتين، ويحوّل ضربة رأس قوية من مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ركنية إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة أرسلها نيمار متقنة.

وتألق العويس في الشوط الثاني، وحرم البديل لوكاس مورا من مضاعفة النتيجة بتسديدة أرضية من مدى قريب إثر تمريرة من نيمار عندما تصدى الحارس السعودي للتسديدة بقدمه في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 55 تصدى القائم الأيمن لمرمى العويس لتسديدة من نيمار كادت أن تصبح الهدف الثاني.

وكانت أقرب فرص السعودية خلال المباراة في الدقيقة 57 عندما قاد سالم الدوسري هجمة مرتدة منظمة انتهت عند سلمان الفرج الذي أخفق في التسديد لتذهب الكرة بعيدًا عن مرمى أيدرسون حارس البرازيل.

ودفع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية بالمخضرم حسين عبد الغني (40 عامًا) بدلًا من الدوسري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتستعد السعودية للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل.