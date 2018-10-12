هدف مباراة السعودية والبرازيل.. خيسوس يتقدم للسامبا (فيديو)

افتتح البرازيلي خيسوس أهداف مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، والتي تقام على استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إطار مباريات البطولة الرباعية الودية (سوبر كلاسيكو)، التي تستضيفها السعودية.

واستلم خيسوس كرة سحرية من نيكار وأودعها في شباك الحارس محمد العويس.

جيسوس يسجل الهدف الأول للبرازيل بعد تمريرة رائعة من نيمار#السعودية 0 #البرازيل 1#سوبر_كلاسيكو

البث الحي: https://t.co/QyTe41dOxE pic.twitter.com/ZurroHW4ys — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وهذه رابع مباراة بين السعودية والبرازيل، إذ سبق أن فاز منتخب البرازيل 3/1 في نهائيات الألعاب الأولمبية 1984، و3/0 في كأس القارات 1997، و8/2 في كأس القارات 1999.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد افتتح مباريات الدورة الرباعية بالفوز 4/0 على العراق، أمس الخميس.

ويلعب المنتخب السعودي أمام العراق الإثنين المقبل، في حين يلعب المنتخب البرازيلي أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء.