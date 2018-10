هل قصد نجل رامون دياز التهكم على مسؤولي نادي الاتحاد السعودي؟ (صور)

سخر المدرب الأرجنتيني إيميليانو دياز، نجل المدرب الشهير رامون دياز، من مسؤولي الاتحاد وذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّد المدرب الأرجنتيني قائلًا:” النجاح يأتي لأولئك الذين يعرفون كيفية انتظار الأفضل، الذين يقاتلون ويصارعون من أجله، الأمنيات العظيمة لأولئك الذين يقدّرون ذلك”.

وتأتي تغريدة دياز في إشارة لمسؤولي الاتحاد الذين لم يصبروا على عمل والده رامون دياز، وقرروا إقالته عقب الجولة الثالثة من المسابقة.

Lo mejor esta por venir The best is yet to come pic.twitter.com/kSZGtQF0uS

— emiliano diaz (@emilianodiaz34) ١٠ أكتوبر ٢٠١٨