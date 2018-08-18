ميدو ينتقد ارتداء إيميليانو دياز مدرب الاتحاد بدلة مثل والده‎

انتقد أحمد حسام “ميدو”، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، والمحلل الكروي الحالي، ارتداء إيميليانو دياز، مساعد مدرب نادي الاتحاد السعودي، ونجل المدرب رامون دياز، بدلة مثل والده خلال تواجده على دكة بدلاء “النمور”، اليوم السبت، في مواجهة الهلال في السوبر السعودي.

وقال ميدو، عقب المباراة في الأستوديو التحليلي قناة “ksa sports”: “كيف لمساعد مدرب الاتحاد (إيميليانو دياز) أن يرتدي بدله مثله مثل المدرب (دياز)؟ هذا في عرف كرة القدم لا يحدث”.

وأضاف: “كان يحب أن يرتدي مثله مثل باقي الطاقم الفني، والمدرب وحده هو من يرتدي بدلة أو لا، هنا أنت تقدم رسالة غير جيدة”.

وتابع: “لأول مرة أشاهد مساعد مدرب يرتدي البدلة الرسمية، كما يفعل إيمليانو دياز مع والده، وهذا الأمر دليل على الفوضى التدريبية لدى المدرب الأرجنتيني”.

يذكر أن رامون دياز كان مدربًا لنادي الهلال الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته بسبب ما أعلن وقتها عن تدخل نجله في اختيارات المدرب.

وتوّج فريق الهلال اليوم السبت، بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم للمرة الثانية، بالتغلب على اتحاد جدة بهدفين لهدف، على ملعب “لوفتس رود” في العاصمة الإنجليزية لندن.