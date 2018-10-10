غياب ميسي يسيطر على تدريب التانغو قبل مباراة العراق والأرجنتين بالبطولة الرباعية

سيطر غياب النجم ليونيل ميسي على التدريب الأول للمنتخب الأرجنتيني في الرياض قبل مواجهة العراق في افتتاح البطولة الرباعية الوديّة لكرة القدم (السوبر كلاسيكو) التي ستستضيفها السعودية بمشاركة البرازيل أيضًا، وذلك مع اكتمال وصول المنتخبات المشاركة، اليوم الأربعاء.

ويغيب ميسي عن البطولة التي ستقام في الفترة من الـ 11 إلى الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مدينتي الرياض وجدة، وذلك إلى جانب آنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان وسيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، وغونزالو هيغواين، لاعب ميلان.

وبرز خلال التدريب الأول للمنتخب الأرجنتيني الذي جرى، أمس الثلاثاء، على ملعب نادي الهلال الثنائي الهجومي المؤلف من ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، وباولو ديبالا من يوفنتوس.

وسينضم نيكولاس أوتامندي قلب دفاع مانشستر سيتي لتشكيلة الفريق، بينما سيصل الحارس جيدو هيريرا في وقت لاحق، الأربعاء.

وستنطلق مباريات البطولة غدًا بلقاء يجمع العراق مع الأرجنتين على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان المنتخب العراقي وصل إلى العاصمة السعودية، يوم الاثنين الماضي.

ويطمح السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، لتجهيز لاعبيه قبل خوض نهائيات كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات في يناير/ كانون الثاني 2019.

ويبرز في صفوف المنتخب العراقي الحارس جلال حسن ولاعب الوسط أسامة رشيد والمهاجم مازن فياض.

وستقام بعد غد الجمعة مباراة المنتخب السعودي مع نظيره البرازيلي، الذي سيصل اليوم للرياض، على استاد جامعة الملك سعود.

وسيلتقي يوم الاثنين المقبل المنتخب السعودي مع نظيره العراقي على الملعب ذاته، بينما سيلعب منتخبا البرازيل والأرجنتين في جدة يوم الثلاثاء المقبل على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.