القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل‎ في “سوبر كلاسيكو” الدورة الرباعية

يصطدم المنتخب السعودي بنظيره البرازيلي، يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019، على استاد جامعة الملك سعود.

وتندرج مباراة المنتخب السعودي والبرازيلي تحت الدورة الودية التي ينظمها الاتحاد السعودي.

ويشارك في الدورة الودية المنتخب السعودي، والمنتخب الأرجنتيني، والمنتخب البرازيلي، والمنتخب العراقي.

???????????????????????????????? أهم نجوم العالم يتنافسون في السعودية

تابعوا الحدث لحظة بلحظة عبر شاشة #KSA_SPORTS #سوبركلاسيكو #SuperClasico pic.twitter.com/8rQHYXIGei — KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 9, 2018

الاخضر سيلعب مباراتين في الدورة الرباعية، مباراة السعودية والبرازيل المقبلة ستكون الأولى على أن تكون المباراة الثانية أمام العراق.

والتقى المنتخبين من قبل في 4 مواجهات، فاز بهم جميعا المنتخب البرازيلي مسجلا 16 هدفا مقابل 3 أهداف للمنتخب السعودي.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتقرر أن يتم نقل البطولة الدولية الرباعية مباشرةً عبر قناة “ksa sport HD 1” السعودية الرياضية وأبوظبي الرياضية.