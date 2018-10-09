القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبرازيل‎ في “سوبر كلاسيكو” الدورة الرباعية

يصطدم المنتخب السعودي بنظيره البرازيلي، يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019، على استاد جامعة الملك سعود.
وتندرج مباراة المنتخب السعودي والبرازيلي تحت الدورة الودية التي ينظمها الاتحاد السعودي.
ويشارك في الدورة الودية المنتخب السعودي، والمنتخب الأرجنتيني، والمنتخب البرازيلي، والمنتخب العراقي.
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أهم نجوم العالم يتنافسون في السعودية
تابعوا الحدث لحظة بلحظة عبر شاشة #KSA_SPORTS #سوبركلاسيكو #SuperClasico pic.twitter.com/8rQHYXIGei
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 9, 2018
الاخضر سيلعب مباراتين في الدورة الرباعية، مباراة السعودية والبرازيل المقبلة ستكون الأولى على أن تكون المباراة الثانية أمام العراق.
والتقى المنتخبين من قبل في 4 مواجهات، فاز بهم جميعا المنتخب البرازيلي مسجلا 16 هدفا مقابل 3 أهداف للمنتخب السعودي.
#السعودية تلاقي #البرازيل
ضمن بطولة #سوبر_كلاسيكو الودية السعودية 2018
الجمعة الساعة 22:00 بتوقيت أبوظبي
مباشرة على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/j3fRzEfFS7
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 9, 2018
الموعد والقناة الناقلة
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتقرر أن يتم نقل البطولة الدولية الرباعية مباشرةً عبر قناة “ksa sport HD 1” السعودية الرياضية وأبوظبي الرياضية.
جدول مباريات #سوبركلاسيكو والتي تنطلق الخميس المقبل#KSA_SPORTS pic.twitter.com/31JSY0hFKu
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) October 8, 2018