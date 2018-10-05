بيتزي يُعلن قائمة المنتخب السعودي للدورة الرباعية الودية ويضم المخضرم حسين عبدالغني (صور)

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة التي ستخوض الدورة الرباعية الودية، أمام منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق.

وضم بيتزي المدافع المخضرم حسين عبدالغني، صاحب الـ41 عامًا، بعد غياب عن المنتخب دام لـ4 سنوات.

ويمتلك عبدالغني 134 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف.

وتنطلق فعاليات الدورة الرباعية الودية، يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 15 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الإعدادية الثانية قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وفيما يلي قائمة الأخضر السعودي:

????| إعلان قائمة المنتخب الوطني المشاركة في الدورة الرباعية.. pic.twitter.com/rfCNR85TWg — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

????| إدارة المنتخب الوطني الأول تعلن قائمة الأسماء المختارة لمعسكر الرياض استعدادًا للمشاركة في الدورة الرباعية.. pic.twitter.com/wnHD5NZ5ih — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

حراسة المرمى: محمد العويس، مصطفى ملائكة، محمد اليامي، أمين البخاري.

الدفاع: حسين عبدالغني، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعد المولي، عمر هوساوي، محمد أل فتيل، محمد الخبراني، علي البليهي.

الوسط: عبدالله الخبيري، حسن الخبيري، حسين المقهوي، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين، محمد كنو، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، أمين الخليف، سالم الدوسري.

الهجوم: مهند عسيري، هارون كمارا، عبدالفتاح آدم.