سلافين بيليتش يوجّه إنذارًا شديدًا للاعبي نادي الاتحاد السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن مدرب الفريق الجديد سلافين بيليتش، أبدى عدم رضاه عن عديد من اللاعبين المتواجدين حاليًا، إضافة لأجانب الفريق باستثناء فيلانويفا.

وبحسب المصادر، فإن المدرب وجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي الفريق، بأنه سيمنحهم فرصة أخيرة لإثبات جدارتهم بارتداء شعار العميد.

وبخصوص ملف اللاعبين الأجانب رفض المدرب إبداء رأيه فيهم في الوقت الحالي، حتى يمنحهم الوقت لإثبات جدارتهم.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي منحت بيليتش جميع الصلاحيات لتقييم اللاعبين، وأنه حال رفض تواجدهم، فإن الإدارة ستعمل على توفير لاعبين جدد، حتى لو تم تغيير اللاعبين كافة.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع سلافين بيليتش خلال الفترة الماضية، بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق.

بيليتتش كان قد تولى تدريب العديد من الأندية، أبرزها لوكوموتيف موسكو الروسي، وبيشكتاش التركي، ووست هام الإنجليزي، والمنتخب الكرواتي الأول لمدة 6 أعوام من الفترة 2006 حتى 2012.