نواف المقيرن: لن أترك نادي الاتحاد السعودي إلا بعد عودته إلى مجده

شدد نادي الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، على دخول الفريق في مرحلة جديدة من الإعداد الفني والبدني؛ لاستكمال بقية منافسات الموسم الكروي، تحت قيادة المدرب الجديد، سيلافن بيليتش.

وأضاف البيان: “يتطلع المدرب لتجهيز اللاعبين للجولات المقبلة من الدوري والبطولة الآسيوية، ويعمل خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة؛ للخروج من دوامة الخسائر والظروف التي تعرض لها في الجولات الأولى من الدوري”.

وتابع: “كما يقف المدرب عن كثب على مستويات اللاعبين والسعي لتوظيفهم بالشكل المناسب وتأهيلهم مجددًا، على نحو يعيد قوة العميد، وذلك بإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة نواف المقيرن، الذي أوعز بتلبية جميع احتياجات الجهاز الفني واللاعبين، بما يسهم في تحقيق كامل الاستفادة منه، والوصول للجاهزية المرجوة فترة التوقف”.

???? الفريق الكروي الأول يبدأ مرحلة إعداد جديدة pic.twitter.com/9W5UYnD4sB — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 8, 2018

وجدد المقيرن ثقته في جميع لاعبي الفريق، مؤكدًا على قدرتهم في تحمل المسؤولية، متمنيًا أن يحظى اللاعبون والمدرب بالدعم الجماهيري المعهود، وبالوقوف الكامل معهم في هذه الظروف؛ لتعزيز الثقة بهم.

وشدد المقيرن: “كما أن الفترة الشتوية ستكون مهمة بعد تقييم المدرب لكافة اللاعبين في الفترة الحالية وفقًا لعطائهم في المباريات المقبلة”.

ووعد المقيرن جماهير الفريق ببذل الجهد لتحقيق طموحاتهم، وجدد تأكيده على أنه لن يترك النادي إلا بعد عودته إلى مجده الذي كان عليه، مختتمًا حديثه، قائلًا: “ما مضى صفحة طويت ولن تتكرر، والقادم أفضل بإذن الله”.