إعلان أسعار تذاكر مباراة الأرجنتين والعراق بالدورة الرباعية في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن بدء بيع تذاكر مباراة العراق والأرجنتين، وأسعارها، اليوم الاثنين، في الدورة الرباعية الودّية التي تنطلق الخميس المقبل بالمملكة.

وتدخل الدورة الرباعية الودية التي تجمع منتخبات السعودية والعراق والأرجنتين والبرازيل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتبدأ يوم الخميس المقبل.

يبدأ اليوم بيع تذاكر لقاء الأرجنتين والعراق ضمن #سوبركلاسيكو وذلك في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض pic.twitter.com/mob56UeO5k — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 8, 2018

ووفقًا لِما أعلنته الهيئة فإن أسعار تذاكر المباراة جاءت كالتالي:

موحدة أفراد 15 ريالًا، موحدة عائلات 15 ريالًا، منصة ذهبية 750 ريالًا، منصة فضية 500 ريال.

وسوف يبدأ البيع اليوم الاثنين من الساعة الـ 7 حتى الـ 10 مساء، والثلاثاء والأربعاء من الساعة الـ 4 حتى الـ 10 مساء.

ويلعب منتخبا العراق والأرجنتين يوم الـ 11 من أكتوبر الجاري، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز وسط الرياض، على أن يلعب الأخضر مع البرازيل في اليوم التالي الـ 12 من أكتوبر في استاد جامعة الملك سعود أيضًا بالرياض.

وفي يوم الاثنين الموافق الـ 15 من أكتوبر يلعب الأخضر مع العراق في كلاسيكو عربي خالص يستفيد منه الطرفان استعدادًا لكأس الأمم الآسيوية والتي ستقام في الإمارات في شهر يناير من العام المقبل.

أما في يوم الثلاثاء الـ 16 من أكتوبر فسنكون على موعد مع أقوى كلاسيكو في أمريكا الجنوبية عندما يتواجه منتخبا البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.