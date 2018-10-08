يتقدمهم ديبالا.. نجوم منتخب الأرجنتين يصلون السعودية للمشاركة في الدورة الرباعية (صور)

وصل إلى مطار الملك خالد في الرياض، فجر الاثنين، عدد من نجوم المنتخب الأرجنتيني يتقدمهم النجم ديبالا، وروبيرتو بيريرا والحارس سيرجيو روميرو، استعدادًا للمشاركة في البطولة الرباعية التي تستضيفها المملكة بدءًا من يوم الـ11 إلى الـ16 من أكتوبر الجاري.

وتضم البطولة الرباعية الودية 4 منتخبات كبرى، وهي السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق، يخوضها المنتخب الأخضر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات.

وصول عددٍ من نجوم المنتخب الأرجنتيني إلى مطار الملك خالد بالرياض يتقدمهم النجم ديبالا، و روبيرتو بيريرا والحارس سيرجيو روميرو للمشاركة في #سوبركلاسيكو pic.twitter.com/CZ6OLX9kP6 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 7, 2018

وسيواجه الأخضر منتخبي البرازيل والعراق يومي الـ12 و الـ15 من أكتوبر، فيما ستختتم البطولة بمواجهة البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة.