هل قصد سعود السويلم رئيس نادي النصر السخرية من خسارة الهلال أمام الزمالك بهذه التغريدة؟

نشر سعود آل السويلم، رئيس نادي النصر السعودي، تغريدة بها 3 وجوه ضاحكة بشدة، ما اعتبره الجمهور سخرية من خسارة الهلال أمام الزمالك، مساء اليوم السبت، في كأس السوبر السعودي المصري.

???????????? — سعود آل سويلم (@SSuwailm) October 6, 2018

واعتبر العديد من المتابعين أن تغريدة رئيس نادي النصر تزيد التعصب بين جمهور الفريقين، فيما دافع جمهور “العالمي” عن رئيسهم معتبرين أنها مجرد تغريدة لا تعبر عن شيء.

ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي فريق النصر برصيد 15 نقطة.

وتوج فريق الزمالك السبت، بلقب كأس السوبر المصري السعودي للأندية أبطال الدوري لكرة القدم.

وتغلب الزمالك على نظيره الهلال بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود” في العاصمة السعودية الرياض.

أحرز هدفي الزمالك، التونسي حمدي النقاز والكونغولي كابونغو كاسونغو في الدقيقتين 40 و45 من زمن اللقاء.

وقد جاء هدف الهلال الوحيد عن طريق السوري عمر خربين في الدقيقة 57 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة تدخل تقنية الفيديو مرتين؛ الأولى عندما احتسبت التقنية هدف الهلال بعد أن مرت الكرة من خط المرمى، ليعود الحكم ليحتسب الهدف.

أما الثانية، بإلغاء هدف التعادل للهلال في الثواني الأخيرة بداعي التسلل وتحديدًا في الدقيقة 90+7 من متابعة البليهي.

ونجح الزمالك في التتويج بهذه البطولة للمرة الثانية في تاريخه ليعادل رقم اتحاد جدة السعودي.

وتقام هذه البطولة على مباراتين الأولى تجمع بطلي الدوري في البلدين، والثانية بطلي الكأس، وتعد كل منهما بطولة مستقلة.