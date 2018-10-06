الزمالك يتوج بطلًا لكأس السوبر السعودي المصري بالفوز على نادي الهلال (فيديو)

تُوّج نادي الزمالك ببطولة السوبر السعودي المصري بعد فوزه على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسجل التونسي حمدي النقاز، والكونغولي كابونغو كاسونغو، هدفي الزمالك في الدقيقتين 39 و45+2، بينما سجل “البديل” السوري عمر خربين هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 57.

وعادل الزمالك رقم اتحاد جدة بحصوله على لقب البطولة للمرة الثانية (الأولى 2004)، تاركًا الهلال بلقب وحيد.

وعلى عكس سير أحداث المباراة، افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 39 بعد عرضية متقنة من كهربا على القائم البعيد إلى حمدي النقاز غير المراقب، فلعبها برأسه على يسار المعيوف.

اهداف مباراة السوبر السعودي المصري الهلال 1-2 الزمالك بتعليق فهد العتيبي HD #الهلال_الزمالكpic.twitter.com/lZjbEvceWF — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) October 6, 2018

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع هدفًا ثانيًا للزمالك بصناعة حمدي النقاز بعد مجهود فردي رائع، لم يجد بعده كاسونجو أي صعوبة في إسكان الكرة الشباك.

وحاول جيسوس مدرب الهلال تعديل أوراقه فسحب إدواردو وريفاس، وأدخل البيروفي كاريو، والسوري عمر خربين، وتمكن الثنائي من إعادة الزعيم بالفعل للمباراة، حيث صنع الأول هدفًا سجله الثاني برأسه من أول لمسة في الدقيقة 57.

وفي الثانية الأخيرة تدخلت تقنية الفيديو لإلغاء هدف البليهي، مفسدة فرحة جنونية للاعبي الهلال وجماهيرهم المحتشدة في ملعب جامعة الملك سعود.