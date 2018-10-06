أهداف مباراة الهلال والزمالك.. 2-1 للفريق المصري (فيديو)

سجل حمدي النقاز الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك الهلال، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الرياض بمباراة كأس السوبر المصري السعودي “كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي”، على إستاد جامعة الملك سعود.

هجوم مرتد وقوي من كهرباء لاعب نادي الزمالك نحو مرمى الهلال السعودي، ليقوم بمراوغة رائعة لدفاع نادي الهلال، وينتظر دخول حمدي النقاز ويقوم بعرضية رائعة نحو النقاز، ليأتي من بعيد ويقوم برأسية رائعة منه تسكن شباك نادي الهلال السعودي، ويحرز الهدف الأول في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 47 يسجل الزمالك الثاني عن طريق كابونغو كاسونغو.

الزمالك يسجل الهدف الثاني بعد مجهود رائع من حمدي النقاز وإنهاء ناجح من كاسونجو في الشباك#الهلال 0 – #الزمالك 2

تابع البث الحي: https://t.co/7vA9LJ6wEx#السوبر_السعودي_المصري #الهلال #الزمالك pic.twitter.com/33X5RoLv9o — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 6, 2018

وفي الدقيقة 57 قلص عمر خربين النتيجة بتسجيل أول أهداف الهلال.

ويلتقي الزمالك رابع الدوري المصري في الموسم الماضي بمنافسه الهلال بطل الدوري السعودي، ليعيدا إلى الحياة السوبر المصري السعودي الذي توقف منذ 15 عامًا، حين لعب لآخر مرة عام 2003.

وأقيم السوبر السعودي مرتين فقط تاريخيًا عامي 2001، و2003 ويعد اتحاد جدة البطل التاريخي للمسابقة الذي حققها مرتين، في حين أحرزها كل من الهلال والزمالك مرة واحدة.

وعلى المستوى التاريخي، التقى الزمالك مع الهلال في 3 مناسبات رسمية كانت بدوري أبطال العرب موسم 2003-2004، واستطاع الأبيض أن يفوز مرتين وخسر مرة، وحسم المركز الثالث على حساب منافسه اليوم.

هذا ويحتل الهلال السعودي المركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري السعودي – وله مباراة مؤجلة تمنحه الصدارة – ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب متساويًا مع الإنتاج الحربي لكنه لعب مباراتين أقل.

وتأخذ المباراة طابع الجدية إذ الفائز في لقاء اليوم سيحصل على كأس البطولة، بالإضافة إلى جائزة مالية قيمتها مليون دولار.