تشكيلة مباراة الهلال والزمالك على كأس السوبر السعودي المصري (صور)

أعلن مدربا الهلال والزمالك تشكيلة فريقيهما لمواجهة السوبر المصري السعودي، مساء اليوم السبت، بمباراة كأس السوبر المصري السعودي “كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي”، على استاد جامعة الملك سعود.

وجاء تشكيل الهلال الذي أعلنه المدرب البرتغالي خيسوس كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، ألبرتو بوتيا، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: عموري، سالم الدوسري، ريفاس.

بينما سيبدأ الزمالك اللقاء على النحو التالي، وفقًا لما أعلنه كريستيان غروس مدرب الزمالك:

حارس المرمى: محمود عبدالرحيم (جنش).

الدفاع: بهاء مجدي – محمود حمدي (الونش) – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: كهربا – طارق حامد – أوباما – فرجاني ساسي – إبراهيم حسن.

الهجوم: كابونغو كاسونغو.

تشكيل الزمالك لمباراة الهلال السعودي بكأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ⚽️???? pic.twitter.com/RBxmklgzF5 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 6, 2018

ويلتقي الزمالك رابع الدوري المصري في الموسم الماضي بمنافسه الهلال بطل الدوري السعودي، ليعيدا إلى الحياة السوبر المصري السعودي الذي توقف منذ 15 عامًا حين لعب لأخر مرة عام 2003.

وأقيم السوبر السعودي مرتين فقط تاريخيًا عامي 2001، و2003، ويعد اتحاد جدة البطل التاريخي للمسابقة الذي حققها مرتين، فيما أحرزها كل من الهلال والزمالك مرة واحدة.

على المستوى التاريخي، التقى الزمالك مع الهلال في 3 مناسبات رسمية كانت بدوري أبطال العرب موسم 2003-2004، واستطاع الأبيض أن يفوز مرتين وخسر مرة، وحسم المركز الثالث على حساب منافسه، اليوم.

وفي حين يحتل الهلال السعودي المركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري السعودي – وله مباراة مؤجلة تمنحه الصدارة – يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب متساويًا مع الإنتاج الحربي، لكنه لعب مباراتين أقل.

وتأخذ المباراة طابع الجدية، حيث إن الفائز في لقاء اليوم سيحصل على كأس البطولة، بالإضافة إلى جائزة مالية قيمتها مليون دولار.