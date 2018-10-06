نتائج قرعة كأس زايد للأندية الأبطال.. 4 أندية تبحث عن لقب “الحصان الأسود” في البطولة العربية

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم عن 8 مواجهات مثيرة وقوية، تُنذر بمرحلة حافلة بالتنافسية والندية.

وتسعى عدة أندية لاستكمال مسلسل المفاجآت في البطولة العربية ومواصلة المشوار.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز الأندية التي تسعى لأحداث المفاجآت واستكمال المشوار بالبطولة العربية:

الاتحاد السكندري

نجح نادي الاتحاد السكندري المصري في تحقيق مفاجأة مدوية في دور الـ32 بالإطاحة بالترجي التونسي، حامل اللقب.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة للاتحاد أمام الزمالك المصري في دور الستة عشر.

ويبحث زعيم الثغر لمواصلة مفاجآته في ظهوره العربي الأول، خاصة أنه يقوده مدرب صاحب تجارب طويلة في الكرة المصرية، وهو حلمي طولان الذي سبق له تدريب نادي الزمالك.

ويضم الاتحاد بعض العناصر المميزة من بينهم لاعبون معارون من الزمالك، مثل خالد قمر والإيفواري رزاق سيسيه وأحمد داودا.

وقال أيمن طاهر، مدرب حراس الاتحاد، لـ”إرم نيوز “، إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام الزمالك.

وأضاف: “الاتحاد لديه طموح لاستكمال البطولة العربية، ونتمنى أن تكون هناك مواصلة للأداء المميز الذي ظهر أمام الترجي”.

النفط العراقي

يسعى النفط العراقي أيضًا لاستكمال مسلسل مفاجآته، بعد أن أطاح بالصفاقسي التونسي وحصد بطاقة التأهل بصعوبة.

ويسعى النفط لمواصلة مشواره رغم المواجهة القوية التي تجمعه بالهلال السعودي والمرشح بقوة للتتويج باللقب.

وفاق سطيف الجزائري

بعدما أطاح وفاق سطيف الجزائري بنظيره العين الإماراتي من دور الـ32، يسعى لحصد الفوز على حساب الأهلي السعودي.

ويسعى سطيف بقيادة مديره الفني المغربي رشيد الطوسي للإطاحة بنظيره الأهلي السعودي، معتمدًا على قدرات اللاعب الموهوب عبدالمؤمن جابو والمهاجم الحبيب بوقلمونة.

الوصل الإماراتي

يطمع الوصل في الاستمرار كممثل للكرة الإماراتية في البطولة العربية، بعدما أقصى نادي الاتحاد السعودي.

ويخوض الوصل مع مدربه الأرجنتيني جوستافو كوينتريوس مواجهة صعبة ضد الأهلي المصري.