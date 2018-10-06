موعد مباراة الهلال والزمالك اليوم في كأس السوبر السعودي المصري

يستضيف نادي الهلال السعودي منافسه الزمالك المصري في مباراة كأس السوبر السعودي المصري 2018، على استاد جامعة الملك سعود، في العاصمة الرياض.

وتقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 20:0 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وستبث المباراة على قنوات KSA Sports HD1، وKSA Sports HD2، وأبوظبي الرياضية HD 1، ويتولى فهد العتيبي، وبلال علام وعلي الكعبي مهمة التعليق على المباراة.

وسبق أن التقى الفريقان 3 مرات، وكانت جميعها العام 2004، وذلك في دوري أبطال العرب، وفاز الهلال 2/0، ثم تعادلا 1/1 في دور المجموعات، ثم فاز الزمالك 3/2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، كما فاز الزمالك وديًا 2/0 العام 2015.

وتأهل الفريقان إلى دور الـ 16 في البطولة العربية للأندية، وقد توقعهما قرعة دور الـ 16، التي تُجرى اليوم، مع بعضهما مجددًا.