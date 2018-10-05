مباراة الهلال والزمالك.. 4 أمور يجب أن تعرفها عن موقعة السوبر السعودي المصري

يترقب جمهور الساحرة المستديرة في مصر والسعودية المباراة النارية التي تجمع بين ناديي الهلال السعودي والزمالك المصري في بطولة السوبر المصري السعودي التي تعود إلى الحياة بعد غياب طويل.

ويحمل الهلال لقب بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، كما يخوض الزمالك المباراة بوصفه بطل كأس مصر.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” أبرز الأمور الخاصة بمباراة السوبر المصري السعودي بين الزمالك والهلال:

تاريخ البطولة

جاءت هذه البطولة بفكرة من الراحل سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي الأسبق وظهرت إلى النور بالفعل بعد موافقة الجانب السعودي.

وأُقيمت البطولة العام 2001 وفاز الهلال على الإسماعيلي بطل الدوري المصري وقتها 2/1 في السعودية على كأس الملك فهد، بينما فاز الاتحاد السعودي على الأهلي المصري بنتيجة 3/2 في القاهرة على كأس الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأقيمت نفس البطولة العام 2003، فاز الاتحاد على الإسماعيلي 1/0 في السعودية وفاز الزمالك على الاتحاد بنتيجة 2/1 في القاهرة.

أزمة حادة

واجهت النسخة الحالية أزمة حادة بعد أن تم ترشيح الأهلي بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي لخوض المباراة ولكن الأهلي اعتذر في البداية اعتراضًا على موعد المباراة وتعارضه مع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 8 نوفمبر المقبل.

وتم تعديل موعد المباراة إلى 6 أكتوبر ولكن الأهلي اشترط تأجيل بعض المباريات؛ ليتم ترشيح نادي الزمالك لخوض المباراة بجانب المباراة الثانية للبطولة أمام الاتحاد السعودي في شهر نوفمبر المقبل على كأس سمو الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين.

مواجهات الزمالك ضد الهلال

يحمل التاريخ 3 مواجهات بين الزمالك في دوري أبطال العرب العام 2004، وتقابلا في دور المجموعات وفاز الهلال في السعودية 2/0 بتوقيع سامي الجابر والإيفواري تراوري، ثم تعادل الفريقان في جولة الإياب 1/1، وأحرز للهلال غاتو سيسي وسجل للزمالك حازم إمام.

ولعب الفريقان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وفاز الزمالك بنتيجة 3/2 في لبنان، وسجل للأبيض أحمد صالح وبشير التابعي ومحمد صديق، وأحرز للأزرق محمد الشلهوب وأحمد الصويلح.

أبرز النجوم

يملك الفريقان كتيبة من النجوم فالهلال يقوده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس ودعم صفوفه بالعديد من النجوم الكبار على رأسهم الفرنسي بوفايتيمي غوميز بجانب الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” والبيروفي أندريه كاريلو والحارس العماني علي الحبسي والإسباني ألكسندر بواتيا والسوري عمر خربين.

ويملك الهلال عددًا من نجوم الكرة السعودية مثل سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد كنو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويعتمد الزمالك على خبرات مديره الفني السويسري كريستيان غروس مع خبرات لاعبيه سواء الثنائي التونسي حمدي النقاز أو فرجاني ساسي والمهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو والمغربي حميد أحداد بجانب النجوم المصريين طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم كهربا.