مباراة النصر والحزم.. كارينو يحتفل مع ” أحمد موسى ونور الدين إمرابط بالضرب (فيديو)

أثارت لقطة المدرب كارينو مع لاعبي نادي النصر، خلال مباراة الفريق أمام الحزم، حالة من الاستحسان بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قام كارينو بـ”ضرب” موسى ونور الدين إمرابط بعد الهدف الخامس للفريق، وسط ضحك متبادل بين الجميع.

#النصر_الحزم لقطة كارينيو مع مرابط و احمد موسى pic.twitter.com/rDy1Oywesf — صهيب (@iihh_1) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وانفرد النصر بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد فوز ساحق 5-1 على الحزم الذي انهار في الشوط الثاني، اليوم الجمعة.

افتتح النيجيري أحمد موسى التسجيل بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء، بعد تبادل للكرة مع المغربي نور الدين إمرابط في الدقيقة 26.

وجاء التعادل سريعًا عبر البرازيلي رودولفو الميدا بعد ست دقائق، بتسديدة قريبة المدى بعد الهروب من الرقابة.

وفي الشوط الثاني، ضغط النصر ليسجل ثنائية عبر البرازيلي جوليانو دي باولا بجانب هدفين لإمرابط ومحمد السهلاوي.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، الذي فاز اليوم على الفيصلي، وثلاث نقاط عن الهلال حامل اللقب، الذي يستعد لمواجهة الزمالك المصري، غدًا السبت، في كأس السوبر المصري السعودي.