نادي النصر يمزق شباك الحزم بخماسية ويتصدر ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

نادي النصر يمزق شباك الحزم بخماسية ويتصدر ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

النصر قدم مباراة رائعة.

المصدر: فريق التحرير

مزّق نادي النصر السعودي شباك ضيفه الحزم، وفاز عليه بنتيجة 5-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للنصر، النيجيري أحمد موسى في الدقيقة 26 والبرازيلي جوليانو عند الدقيقة 47 و68، والمغربي نور الدين أمرابط في الدقيقة 74 ومحمد السهلاوي في الدقيقة 76، فيما أحرز هدف الحزم الوحيد البرازيلي رودولفو ألميدا عند الدقيقة 32.

ورفعت النتيجة رصيد أصحاب الأرض إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد الضيوف عند 5 نقاط.

وسيحل النصر ضيفًا على الباطن في حفر الباطن لحساب الجولة المقبلة، بينما يستضيف الحزم القادسية في القصيم لذات الجولة.

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