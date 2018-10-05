نادي النصر يمزق شباك الحزم بخماسية ويتصدر ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

مزّق نادي النصر السعودي شباك ضيفه الحزم، وفاز عليه بنتيجة 5-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للنصر، النيجيري أحمد موسى في الدقيقة 26 والبرازيلي جوليانو عند الدقيقة 47 و68، والمغربي نور الدين أمرابط في الدقيقة 74 ومحمد السهلاوي في الدقيقة 76، فيما أحرز هدف الحزم الوحيد البرازيلي رودولفو ألميدا عند الدقيقة 32.

الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب احمد موسى في الدقيقة 26

النصر 1 : 0 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/4RTHsC5mE9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الاول لنادي ⁧#الحزم⁩ سجله اللاعب روديلفو الميدا في الدقيقة 32

النصر 1 : 1 الحزم ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان

⁧#النصر_الحزم⁩

⁧#دوري_بلس pic.twitter.com/WYYPH7VDUq — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو دي باولا في الدقيقة 47

النصر 2 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/c2eK5dfQLz — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو دي باولا في الدقيقة 57

النصر 3 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/IRbhVjgM97 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب نور الدين مرابط في الدقيقة 73

النصر 4 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/JF6SPSKvG1 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الخامس لنادي #النصر سجله اللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة 79

النصر 5 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/bIozbDVcZK — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

ورفعت النتيجة رصيد أصحاب الأرض إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد الضيوف عند 5 نقاط.

وسيحل النصر ضيفًا على الباطن في حفر الباطن لحساب الجولة المقبلة، بينما يستضيف الحزم القادسية في القصيم لذات الجولة.