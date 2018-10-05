أهداف مباراة النصر والحزم.. (1/5) للزعيم (فيديو)

تقدم أحمد موسى لاعب النصر السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الحزم، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي.

وسجل موسى هدفه في الدقيقة 26، بعدما توقف دفاع الحزم ظنًا منهم بتسلل موسى، ولكن اللاعب النيجيري أودع الكرة داخل الشباك.

الهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب احمد موسى في الدقيقة 26

النصر 1 : 0 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/4RTHsC5mE9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وتعادل روديلفو ألميدا للحزم في الدقيقة 32 من مقابلة لعرضية زميله في المرمى الخالي.

الهدف الاول لنادي ⁧#الحزم⁩ سجله اللاعب روديلفو الميدا في الدقيقة 32

النصر 1 : 1 الحزم ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان ⁧#النصر_الحزم⁩ ⁧#دوري_بلس pic.twitter.com/WYYPH7VDUq — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

وأحرز جوليانو دي باولا الهدف الثاني للنصر مع بداية الشوط الثاني، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 57.

الهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو دي باولا في الدقيقة 47

النصر 2 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/c2eK5dfQLz — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

الهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب جوليانو دي باولا في الدقيقة 57

النصر 3 : 1 الحزم#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #النصر_الحزم #دوري_بلس pic.twitter.com/IRbhVjgM97 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

ونجح نورالدين إمرابط في إحراز الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 74، وأضاف محمد السهلاوي بعده بأربع دقائق.

???? الهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب نور الدين مرابط في الدقيقة 74.#النصر 4 : 1 #الحزم pic.twitter.com/saxeVjx4nL — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

???? الهدف الخامس لنادي #النصر سجله اللاعب محمد السهلاوي في الدقيقة 79.#النصر 5 : 1 #الحزم pic.twitter.com/f3v4eSrJDV — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثًا عن الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري، حيث يحتل “العالمي” المركز الأول مناصفة مع الهلال برصيد 12 نقطة، وفارق الأهداف لصالح الزعيم.

وكان النصر قد فاز في آخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 .

بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.