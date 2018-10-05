أهداف مباراة النصر والحزم.. (1/5) للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة النصر والحزم.. (1/5) للزعيم (فيديو)

النصر فاز في آخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16.

المصدر: فريق التحرير

تقدم أحمد موسى لاعب النصر السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الحزم، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي.

وسجل موسى هدفه في الدقيقة 26، بعدما توقف دفاع الحزم ظنًا منهم بتسلل موسى، ولكن اللاعب النيجيري أودع الكرة داخل الشباك.

وتعادل روديلفو ألميدا للحزم في الدقيقة 32 من مقابلة لعرضية زميله في المرمى الخالي.

وأحرز جوليانو دي باولا الهدف الثاني للنصر مع بداية الشوط الثاني، ثم أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ونجح نورالدين إمرابط في إحراز الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 74، وأضاف محمد السهلاوي بعده بأربع دقائق.

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بحثًا عن الفوز ومواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري، حيث يحتل “العالمي” المركز الأول مناصفة مع الهلال برصيد 12 نقطة، وفارق الأهداف لصالح الزعيم.

وكان النصر قد فاز في آخر مباراة له على الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية، ليتأهل لدور الـ16 .

بينما يدخل نادي الحزم اللقاء وهو في المركز الثامن في جدول الدوري السعودي برصيد 5 نقاط.

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