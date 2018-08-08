نادي النصر السعودي يكشف موعد وصول النيجيري أحمد موسى

كشف نادي النصر السعودي، عن موعد وصول المهاجم النيجيري، أحمد موسى، للالتحاق بصفوف “العالمي”.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن موسى سيصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في الثانية والثلث فجر الجمعة، على الخطوط الإثيوبية.

وانضم المهاجم النيجيري لصفوف النصر لمدة 4 أعوام، من ليستر سيتي الإنجليزي، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي السعودي.

يذكر أن موسى تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018، وسجل هدفين في مرمى منتخب أيسلندا.

يصل لمطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة الثانية وعشرون دقيقة فجر بعد غد الجمعه نجم #العالمي النيجيري أحمد موسى قادماً على متن الخطوط الأثيوبية

وسيكون وصوله عبر الصالة الدولية رقم 1 . pic.twitter.com/xdDXwq628z — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 7, 2018

ولم يعلن النادي السعودي أو الإنجليزي مقابل صفقة انتقال موسى إلى النصر.

ورحل أحمد موسى معارًا من ليستر سيتي إلى سسكا موسكو من جديد في يناير 2018 قبل أن تنتهي إعارته مع نهاية الموسم.

ولعب أحمد موسى 33 مباراة بقميص ليستر سيتي ونجح في تسجيل 5 أهداف.

النصر يستعد لبدء مسيرته في البطولة العربية والدوري السعودي للمحترفين يومي 13 و30 أغسطس/ آب الجاري، على الترتيب.