نادي النصر السعودي يكتسح بني ياس الإماراتي بخماسية وديًا

اكتسح نادي النصر السعودي، نظيره الإماراتي بني ياس، بخماسية نظيفة، في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد، ضمن معسكره الخارجي في هولندا.

وسجل خماسية النصر، نور الدين أمرابط (هدفان)، وعبدالعزيز الجبرين، ومحمد السهلاوي وبيتروس.

وبات الانتصار هو الرابع للنصر في معسكره الخارجي بسويسرا، بعد الفوز (8-0) على أبتويل السويسري، ثم (4-0)، على نيوشاتل كساماكس، يومي 18 و24 يوليو/ تموز الماضيين، وكومو الإيطالي (4-0) في 1 أغسطس/ آب الماضي.

ويستعد النصر لملاقاة أحُد، في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، 30 أغسطس/آب الجاري، وقبلها سيواجه الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية للأندية