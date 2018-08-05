تقارير.. نادي النصر السعودي أتم صفقة عموري والإعلان الرسمي اليوم

كشف الكاتب الرياضي، عبدالله الثقيل، القريب من إدارة نادي النصر السعودي عن إتمام “العالمي” صفقة ضم عمر عبدالرحمن “عموري” بشكل رسمي، بعدما كان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للهلال.

وقال الثقيل عبر حسابه على موقع “تويتر”، اليوم الأحد: “النصر يتفق نهائيًا مع الإماراتي الدولي عمر عبد الرحمن (عموري)، والتوقيع رسميًا الليلة”.

وأضاف: “الرئيس الشامخ، رجل الأفعال لا الأقوال سعود السويلم شكرا ولا تسدك”.

النصر يتفق نهائيا مع الاماراتي الدولي عمر عبد الرحمن (عموري)، والتوقيع رسميا الليلة.

الرئيس الشامخ رجل الافعال لا الاقوال سعود السويلم شكرا ولا تسدك#شكرا_سعود_السويلم — عبدالله الثقيل (@AbdullahAlthaqi) August 5, 2018

وكان عموري طلب من إدارة العين الخروج على سبيل الإعارة لمدة عام، للموافقة على تجديد عقده مع ناديه الإماراتي، وهو ما وافق عليه المسؤولون.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه العين والهلال لوضع اللمسات النهائية على الصفقة، أعاد تدخل النصر، الموضوع برمته إلى بداية جديدة وغير متوقعة.

تقارير أكدت أن نادي العين جدد عقد عموري، قبل الموافقة المبدئية على إعارته إلى نادي الهلال مقابل 24 مليون درهم، بينما اشترطت على الهلال تسديد هذه القيمة بالإضافة إلى حصة اللاعب وقدرها 6 ملايين درهم.

وقالت التقارير إن النصر قدم عرضًا بـ 20 مليون درهم بالإضافة إلى راتب اللاعب لمدة سنة كاملة، وهو ما يفوق عرض الهلال.

ومن المقرر أن تحسم إدارة العين الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن عموري هو أحد أبناء نادي الهلال السعودي حيث لعب له منذ صغره قبل أن ينتقل إلى العين في عمر الـ16 عامًا.

وكان عموري قد حصد مع العين لقب الدوري الإماراتي 4 مرات، وكأس رئيس الدولة 3 مرات، وكأس السوبر مرتين، وكأس الاتصالات مرة واحدة، وبطولة السوبر الإماراتي – المغربي مرة واحدة، كما توج على الصعید الفردي بجائزة أفضل لاعب آسیوي في عام ٢٠١٦.