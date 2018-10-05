عمر السومة يقود النادي الأهلي للفوز على الفيصلي بالدوري السعودي (فيديو)

سجل عمر السومة هدفًا، ليساهم في فوز النادي الأهلي 2-صفر على الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

واستقبل الهداف السوري السومة تمريرة المصري محمد عبد الشافي العرضية، ليوجه الكرة برأسه نحو الشباك في الدقيقة العاشرة.

وضاعف الإسباني خوسيه مانويل خورادو التقدم بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، قبل نهاية الشوط الأول.

وازداد اطمئنان الأهلي للفوز بعد طرد عقيل بلغيث لاعب الفيصلي في الدقيقة 64، لكنه لم يضغط لتوسيع الفارق.

وصعد الأهلي للصدارة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال حامل اللقب والنصر، بينما يملك الفيصلي أربع نقاط فقط بعد خمس مباريات.

في مباراة أخرى، فرّط الشباب في تقدمه بهدف مبكر لناصر الشمراني في الدقيقة الثالثة، ليسمح للتعاون بالتعادل 1-1 بهدف هيلدون أغوستو في الشوط الثاني.

ويملك الشباب تسع نقاط في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن التعاون سابع الترتيب.

وسجل فهد بركة هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقود الباطن للفوز 1-صفر على أحد المتعثر، وهو فوزه الأول هذا الموسم.