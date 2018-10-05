هدف مباراة الأهلي والفيصلي.. عمر السومة يتقدم لـ”الراقي” (فيديو)

افتتح عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي أهداف فريقه أمام الفيصلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقابل السومة عرضية محمد عبدالشافي، وأودع الكرة في الشباك برأسية قوية.

???? الهدف الاول لنادي #الأهلي سجله اللاعب عمر السومه في الدقيقة 10.#الأهلي 1 : 0 #الفيصلي pic.twitter.com/HvImIjcHz6 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٥ أكتوبر ٢٠١٨

ويسعى الأهلي إلى الثأر من الفيصلي بعدما أطاح به في الموسم الماضي من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما يدخل الفيصلي مباراة اليوم وعينه على نقاط المباراة الثلاث من أجل تعديل وضعه في المسابقة، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد فوز مباراة، وتعادل مباراة، وخسارة مباراتين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي برصيد 10 نقاط خلف الهلال والنصر المتصدرين بـ12 نقطة.