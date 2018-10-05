تركي آل الشيخ يعين سامي الجابر في منصبين جديدين

أصدر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، قرارًا بتعيين سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق في مناصب عدة جديدة.

وقرر آل الشيخ تعيين الجابر كمساعد له في الاتحاد العربي واتحاد التضامن الإسلامي، وممثلًا للملكة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأعفى تركي آل الشيخ اللاعب والمدرب السابق سامي الجابر قبل أسابيع من منصبه كرئيس لنادي الهلال.

وكان آل الشيخ قد أوضح في تصريحاتٍ فضائية أن الهيئة العامة للرياضة بصدد إطلاق قناة تلفزيونية قوية لبث الدوري مجانًا، وستُعطى حقوق نقل مباريات الدوري للقناة السعودية الرياضية وmbc.

كما أعلن عن إطلاق قنوات خاصة لأندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي ابتداءً من الموسم المقبل وستكون لها استديوهات خاصة بها من حيث الضيوف، وسيظهرالمعلقون ميولهم للنادي خلال المباراة وستكون مقابل اشتراكات مالية تصب في مصلحة الأندية.