أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية البدء في بيع نادي بيراميدز المصري، والذي اشتراه مطلع الموسم الجاري.

وقال آل الشيخ في مداخلة مع قناة “العربية”: “بدأت في اجراءات بيع نادي بيراميدز المصري ولا أريد أن أتحدث”.

وأضاف: “أنا مستاء من الذي حدث”.

وتعرّض تركي آل الشيخ لوابل من هجوم جماهير النادي الأهلي، بعد خلافه الأخير مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وتطور الأمر إلى شتائم ضده.

وتم إغلاق قناة بيراميدز التابعة للنادي وقال آل الشيخ إنه سينسحب بسبب الشتائم التي تطوله.

وكشف آل الشيخ أن البرازيلي كينو مهاجم نادي بيراميدز سينتقل إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تركي آل الشيخ: بدأت اجراءات بيع نادي بيراميدز

أعلن ترك آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية البدء في بيع نادي بيراميدز المصري، والذي اشتراه مطلع الموسم الجاري.

وقال آل الشيخ في مداخلة مع قناة “العربية”: “بدأت في اجراءات بيع نادي بيراميدز المصري ولا أريد أن اتحدث”.

وأضاف: “أنا مستاء من الذي حدث”.

وتعرّض تركي آل الشيخ لوابل من هجوم جماهير النادي الأهلي، بعد خلافه الأخير مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وتطور الأمر إلى شتائم ضده.

وتم إغلاق قناة بيراميدز التابعة للنادي وقال آل الشيخ إنه سينسحب بسبب الشتائم التي تطوله.

وكشف آل الشيخ أن البرازيلي كينو مهاجم نادي بيراميدز سينتقل إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جهة أخرى تحدث آل الشيخ عن تطوير الدوري السعودي قائلًا: “نحن في طور إطلاق قناة تلفزيونية قوية وتبث الدوري مجانا، وسنعطي الحقوق للقناة السعودية الرياضية وmbc.

وأضاف: “ستنطلق قنوات لأندية الهلال، النصر، الاتحاد والاهلي في الموسم المقبل وستكون لها استديوهات خاصة، تلك القنوات ستقدم فقرات مختلفة، الضيوف والمعلق سيظهرون ميولهم للنادي خلال المباراة وستكون مقابل اشتراكات مالية تصب في مصلحة الأندية”.

واختتم تركي تصريحاته عن البث والقنوات قائلًا: ” الاعلام الرياضي رائع وبناء، وسنُفعل نظام العقوبة لمن يسيء”.

وبسؤاله عن الأندية الأجنبية في الدوري السعودي قال: “نتواصل حاليا مع فيفا والاتحاد الآسيوي لأخذ الموافقات الرسمية على مشاركة أندية أجنبية”.

وأضاف: “المحرق البحريني وافق وسيعامل كنادي سعودي ويكون له 8 أجانب، وأتمنى أن يشارك نادي العربي الكويتي يشارك في الدوري”، كاشفًا في الوقت ذاته أن الاتحاد الإماراتي اعطانا الموافقة على مشاركة ناد إماراتي”.

وأوضح: “ستُمنح كافة الامتيازات للأندية الخليجية التي ستلعب في الدوري السعودي”.

وتمنى آل الشيخ أن تكون ملاعب الأندية الجديدة جاهزة قبل نهاية فترة رئاستي لهيئة الرياضة، وقبل عامين من الآن.

واختتم آل الشيخ تصريحاته بالحديث عن تغريدات بعض روؤساء الأندية قائلًا: “تجاوزت الطرافة إلى السماجة وليس كل شخص خفيف دم”.