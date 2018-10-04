تركي آل الشيخ ينتقد اتحاد الكرة السعودي لاستقبال بعثة الزمالك بـ”العرضة” (صورة)

انتقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تنظيم احتفال “العرضة” لبعثة نادي الزمالك، التي وصلت إلى السعودية للمشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي أمام الهلال.

وكتب آل الشيخ على صفحته بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: “العرضة السعودية لا تستخدم إلا في المناسبات الملكية يا اتحاد الكورة!”.

العرضه السعودية لا تستخدم إلا في المناسبات الملكية يا إتحاد الكورة! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

واستقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بعثة نادي الزمالك المشارِكة في لقاء السوبر المصري السعودي أمام الهلال بشكل احتفالي.

ونظم الاتحاد السعودي استقبالًا حاشدًا للفريق الأبيض، حيث كان في انتظارهم فرقة موسيقى “العرضة السعودية” التي قدمت رقصات بالسيوف والعلم السعودي، مرددة أناشيدها الخاصة.

وأدى لاعبو الزمالك رقصة العرضة أيضًا بالسيوف.