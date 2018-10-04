يلتقي نادي الزمالك نظيره الهلال في الرياض يوم السبت المقبل على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل كأس مصر.

واستقبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعثة نادي الزمالك المشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي أمام الهلال بشكل احتفالي.

ونظم الاتحاد السعودي استقبالًا حاشدًا للفريق الأبيض، حيث كان في انتظارهم فرقة موسيقى “العارضة السعودية” التي قدمت رقصات بالسيوف والعلم السعودي، مرددة أناشيدها الخاصة.

وتم تكريم لاعبي الزمالك بإعطاء كل لاعب منهم “بوكيه ورد”، بالإضافة إلى كوفية تحمل شعار ناديي الزمالك والهلال.

وكان في استقبال بعثة الزمالك قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أكد أنه سيقوم شخصيًا بتوفير كل سبل الراحة للفريق الأبيض.

وستقام مباراة السوبر المصري السعودي بين الهلال والزمالك، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في السوبر السعودي المصري‎

سيتم نقل المباراة على شبكة القنوات الرياضية السعودية (ksa sport) بالإضافة إلى قناة “أبوظبي” الرياضية، وقناة “بيراميدز”، والقناة الثانية والنيل الرياضية الأرضية في مصر.